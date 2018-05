Video: Virtsu–Kuivastu laevatee lähedal lõhati kaks miini

„Maailmas on vähe riike, mille merealadele on Eestiga samas koguses lõhkekehi vette sattunud. Seda isegi meid ümbritsevates riikides, arvestades, et Läänemeri on ajalooliselt üks mineeritumaid merealasid maailmas,“ ütles miinituukrite meeskondade ülem kaptenmajor Gert Soomsalu. „Paljude Open Spiritil osalevate miinituukrite praktikas on käsitsetud pigem õppemiine. Eestis on neil võimalus töötada päris lõhkekehadega.“