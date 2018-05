Taimelaadalt leiab nii suvelilli kui tiigikalu

“Käis veel teisel päeval kalu juurde toomas,” rääkis Niibo, et kalu ihaldavad tiigiomanikud, kes on hädas vohavate taimedega. Nimelt söövad kalad tiigi puhtaks. “Neid tassiti sealt eelmine kord ära nagu turult silke,” võrdles ta.

Kohal on Läti kaupleja, kes müüb isetehtud aiatööriistu. “Kõbla- ja rehavarred on tehtud veekindlast vineerist. Ümarad, ilusad, nii tugevad, et neid ei murra millegagi pooleks,” kiitis Niibo, kes varred ise ära proovinud.

Nagu ikka leidub külluses suvelilli, samuti puid, marjapõõsaid. Viimane aeg on osta tomatitaimi, sest kevad on olnud väga soe ja taimed kiiresti edenenud.

Niibo kõneles, et inimestele meeldivad üha enam kõrged püsikud. Moes on looduslähedased aiad ja püsik sobib sinna ideaalselt.

Iluaia kõrval väärtustatakse ise söögi kasvatamist. “Kui varem oli muru ja hekk, ei mingeid peenraid, siis nüüd leitakse võimalus kas või väike maitsetaimepeenar teha,” kinnitas Niibo, et söödavad taimedki pakuvad huvi. Seda enam, et ilu- ja toidutaimi annab samas peenras kombineerida. “Miks murulauk ei või kasvada peenras,” leidis ta.

Võrreldes varasemaga on muutunud pileti hind, nüüd maksab pääse kaks eurot. Niibo sõnade kohaselt pole ükski asi odavamaks läinud, vastupidi. Et laat sujuks, tuleb territoorium aedadega piirata, kaupa turvata, külastajatel on võimalik WCd kasutada, olemas on prügikastid. Kõik see maksab.