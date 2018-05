Indrek Zelinski: Tänane lahing Kuressaarega on kui karikafinaal

Suvepealinlastel on seni kirjas neli, FC Kuressaare meeskond on teeninud kümme punkti. Seega on tänane matš Vaprusele kui ellujäämislahing: võidu korral jõutakse tabelinaabritele kandadele, viigi korral ei lähe saarlased veel lootusetult eest, kuid kaotusega käriseb vahe juba üheksa punktini.

Vapruse peatreeneri Indrek Zelinski sõnutsi ei saa tänase matši tähtsust alahinnata. “Kuressaare, Viljandi ja Pärnu kohtumised on kui karikafinaalid. Winner takes it all (Võitja võtab kõik, toim),” ütles ta.

Kaitsja Uku Kõrre sõnutsi vajab Vaprus võidupunkte kui õhku. “Oleme punktinäljas ja ülioluline mäng Kuressaares ootab ees. Läheme anname viikingite vastu kõik, et võit koju tuua,” lausus Kõrre.

FC Kuressaare mängija Oliver Rassi arvates on oodata põnevat mängu. “Tuleb järjekordne tugev lahing Pärnuga, kes on alati väga hingestatud ja tahtmist täis. See on üks neist nii-öelda kuue punkti mängudest,” märkis ta, kinnitades, et võidumõtteid mõlgutavad saarlasedki.