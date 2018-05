Pärnakas tuli Tai poksi MMil hõbedale

Finaalis läks pärnakas vastamisi hiinlase Yongkang Zhangiga, kes alustas väga tugevalt ja lõhkus Kvelli plaanid juba esimese raundi alguses. Matš oli üsna tasavägine, kuid kulges siiski hiinlase taktikepi all ja eestlasel tuli vastu võtta punktidega kaotus.

“Vaatamata sellele, et Karl Joonatan Kvell kaotas finaalmatši Hiina esindajale, oleme oma väikese Eesti koondise üle väga uhked!” kinnitas treener Kevin Renno. “Hiinal on alati väljas väga tugevad sportlased. Hõbemedal selliselt võistluselt on saavutus, mille üle tuleb uhke olla. Teeme vigade paranduse ja osaleme juba juulis Pattayas üliõpilaste maailmameistrivõistlustel Karl Kvelli ja Andra Ahoga.”