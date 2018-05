Heli Künnapas: Ärge sünnitage! Sõitke bussiga!

Tasuta ühistranspordi teemal oleme jõudnud olukorda, kus näib olevat minister Kadri Simsoni tee või ei mingit teed. Ma tean, et leidub inimesi, keda puudutab see, et nende transpordikulu oleks tänu tasuta ühistranspordile 40 euro võrra kuus väiksem. Aga kes selle kinni maksab? Kui palju tuleb mujalt ära võtta? Kui palju kasvab nende inimeste transpordikulu, kelle juures bussid ei peatu ja kes on sunnitud üha kasvava hinnaga kütust ostma?