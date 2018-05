Kohale sõitnud demineerijad tegid kindlaks, et granaat on transporditav, toimetasid selle ilma suurema kärata turvalisse kohta.

Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Posti sõnutsi on müügiletist leitud granaadi seisund ja päritolu on selgitamisel.

Seda, et lõhkekeha laadalistele ohtu kujutas, pommirühma juhataja ei eitanud. “Kõik lõhkekehad on väga ohtlikud. Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi,” märkis Post.