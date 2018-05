Õpilased uurisid Venemaa jälgi Pärnu ajaloos

Pärnu ajalugu on viimaste sajandite jooksul olnud seotud mitme riigi, sealhulgas Venemaaga. Siin on hooneid, mis on rajatud tänu Venemaa valitsejatele. Samuti on Pärnus elanud, töötanud ja puhanud mitu mainekat Vene kultuuritegelast. Kohalike inimeste hulgas leidub neid, kes on koostööd teinud teada-tuntud Vene inimestega ja elanud või töötanud Venemaal.

Orienteerumismängus täiendatigi oma teadmisi kodulinna kohta just selles valdkonnas.

Igal võistkonnal olid kaasas nutitelefonid, milles ühes sai avada GPSi ja teisega otsida vajalikku infot. Üles tuli leida etteantud kohad ja seejärel vastata küsimustele. Osa vastuseid oli võimalik leida kontrollpunkti lähedalt, osa puhul tuli kasutada nutiseadet. Mängimiseks oli aega 75 minutit.

Pärast mängu uurisid organisaatorid Aili Vunk Kuninga tänava põhikoolist ning Galina Voronovskaja ja Klara Golovanova Vanalinna põhikoolist, kuidas see õpilastele meeldis ja millised küsimused olid kõige huvitavamad.

Osalejad jäid mänguga väga rahule ja huvitavaid küsimusigi jagus. Üks neist kõlas: “Meie linnaga on seotud kahe kuulsa Davidi elu, nad mõlemad on puhanud/elanud Toominga tänaval. Mis on nende perenimi ja mille poolest on nad tuntuks saanud?”

Õige vastus: poeet David Samoilov ja viiulikunstnik David Oistrahh.

Teine küsimus: “1899. aastal tähistati ühe Vene poeedi 100. sünniaastapäeva. Selle tähtpäeva auks istutasid Pärnu poeglaste gümnaasiumi (praegune Kuninga tänava põhikool) õpilased ja õpetajad kooli õuele tamme. Kindlasti ei osanud puu istutajad aimatagi, et see võib sajandi pärast kujuneda linna elavaks sümboliks. Kes oli see poeet?”

Õige vastus: Aleksandr Sergejevitš Puškin.