Lihula korteriühistu lasi maja kallale nimeka tänavakunstniku

Kunstnik kasutab tugevaid, püsivaid fassaadivärve. Maalingu põhi on tehtud, taust on pandud ja selle peale tuleb graafika. Kavandi järgi dekoratiivsed mereelanikud, mis sümboliseerivad liikumist üles- ja allapoole ning läbi mere paistab kosmos, nii et loometöö on veidi abstraktne ja sürrealistlik.