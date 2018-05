Hundid murdsid Pärnumaal mullu üle 100 lamba

Keskkkonnaameti teada murdsid hundid eelmisel aastal Pärnumaal 106 lammast, neli vasikat ja neli kodukitse. Pruunkaru rüüstas kolmel mesinikul kokku 19 mesitaru. “Need arvud on sarnased eelmiste aastate kiskluskoormusega, suurt kasvu või kahanemist ei ole piirkonnas viimase kuue aasta vältel ilmnenud,” selgitas Talvi.

“Hea on märkida, et Pärnu maakonnas oli enamik 2017. aasta murdmisjuhte ühe-kahekordsed ja ühes karjas hooajal murtud lammaste arv ei olnud väga suur,” rääkis Talvi. “Sellest võib järeldada, et loomakasvatajad võtsid pärast esimest rünnet oma vara kaitseks midagi ette ja hoidsid sellega edasised kahjud ära.”