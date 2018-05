Galerii: kaitseväe toetuse väejuhatuse staap avas koolilastele uksed

"Näitasime toetuse väejuhatuse seadmeid ja relvastust, aga me ainult ei näidanud, vaid korraldasime riigikaitseteemalise õuesõppe, kus kõik õpilased said seadmeid katsuda ja nende otsas ronida," rääkis toetuse väejuhatuse staabiohvitser major Ivo Reimann.

"Avalikkusele mõeldud üritusi me ei olegi eriti teinud, kuigi oleme siin aastast 2014. Nüüd tahtsimegi tutvustada, kes me oleme ja miks me siin oleme," ütles major. "Pärnus asub kaitseväe toetuse väejuhatuse staap, mille üksused asuvad kõikjal Eestis. Staap on see üksus, mille kaudu toetuse väejuhatuse ülem juhib ja kontrollib oma väejuhatuse funktsioone."