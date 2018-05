Kinnitatud: Pärnu parkimistasud tõusevad

Inimestel, kelle elukoht jääb rahvastikuregistri järgi Pärnu linna tasulise parkimisalasse ja kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omaniku või vastutava kasutajana, on õigus osta soodushinnaga aastakaart. Seni maksis see neli eurot, nüüd tuleb välja käia 20 eurot. Volikogus on see asjaolu tekitanud elavat arutelu.