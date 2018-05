Heidy Purga julgustas noori karjäärivalikul ebaõnnestuma

Kindlasti peaks muutuma. Ja ma arvan, et Eesti on väga eelistatud olukorras, et seda muudatust hõlpsamini ­ellu viia. Esiteks on meil ülevaatlik koolivõrgustik. Loomulikult saab alati paremini, aga sellegagi tegeldakse päris intensiivselt. Näiteks hindamissüsteem võiks olla paindlikum, paljud koolid on juba üle läinud süsteemile, kus loovaid aineid enam ei hinnata.