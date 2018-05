Käsipallurid raputasid kogu Eestit

Kui mudilased olid pallimänguga pool aastat tutvust teinud, sõnas kahekordne Eesti meister Heinla: “Kihvtid poisid on meil, nendega tahaks Eesti meistrivõistlused ära võita.” Ta ei osanud uneski näha, et see mõte võib teoks saada juba kahe aasta pärast: tänavu tulid Pärnu D2-vanuseklassi (2006. aastal sündinud ja nooremad) 16 tiimi seas Eesti meistriks.