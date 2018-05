Volikogu lubab suvepealinna Eesti suurima päikesejaama ehitada

Paikre juhataja Kristo Rossman selgitas, et partnerit on juba ligemale aasta aktiivselt otsitud ja investori nime pole linnaettevõte välja kuulutanud üksnes seetõttu, et dokumentidel pole allkirju all. “Igatahes oleme strateegilise partneri leidmisega lõppjärgus. Kuid niikaua kui allkirju pole, pole miski veel kindel,” kommenteeris ta.