Suvetöötajate pärast käib tihe rebimine

Steffani pitsarestorani juhataja Ave Kallaste sõnutsi alustasid nad suvetöötajate otsingutega märtsis. Algavaks hooajaks palkavad nad 60 töötajat, kellest enamik on juba leitud. Kokku töötab suvel Steffanis sadakond inimest, tema ütlust mööda oleks juurde tarvis veel seitset.

Suveks saavad neil tööd kokad, abikokad, nõudepesijad ja klienditeenindajad. Kõige raskem on juhataja väitel leida klienditeenindajaid, sest suveks avatakse palju söögikohti ja kauplusedki vajavad lisatööjõudu. “Kui palju Pärnus neid inimesi ikka on, kohti on nii palju,” nentis Kallaste.