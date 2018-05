Mis imekoht see Pärnu uus kunstihoone on?

Üks neist põhjustest seisneb selles, et linnagalerii enda ekspositsioonipinnad on tagasihoidlikud. Ja teine mõjutaja, miks kunstihoone rajamine päevakorda tõusis, on uue kunsti muuseumi (UKM) ruumiprobleem. Siiani on UKMil õnnestunud kasutada linna kõige paremaid näituseruume, kuid pole välistatud, et neil tuleb omaniku survel Esplanaadi 10st välja kolida.

Küsisime linnagalerii juhilt, milline näeb tulevane kunstihoone välja tema ettekujutuses.

Alar Raudoja, linnagalerii on viimastel aastatel teinud kunstinäitusi kahes kohas: kunstnike majas ja raekojas. Miks praegune seis teid ei rahulda?

Kunstnike maja galerii on väga hea koht personaalnäitusteks, kuid ülevaatenäitustele jäävad nii see kui raekoja galerii väikseks. Kas või kui võtame tuleval nädalal avatava Pärnu kunstisuve, mis on juba üle 15 aasta pikkuse traditsiooniga suvenäitus, kus Eesti kunstnike paremik toob pärnakate ja suvekülaliste ette nii klassikud kui nooremad tegijad.

Või võtame IN Graafika festivali, mille näitused toimuvad viies-kuues kohas, valgudes linnas laiali – sellegi saaks kunstihoone olemasolul koondada ühte kohta suure, võimsa näitusena.

Samamoodi jääb raekoda kitsaks populaarsetele Pärnu kunsti aastanäitusele ja ülevaatenäitusele „Pärnumaa foto“. Andrus Joonase kureeritav moodsa kunsti näitus, mis kunagi toimus UKMis ja oli nii võimas, et kunstiobjektina toodi näitusele sõiduautodki, on pidanud taanduma raekoja kammerlikesse tubadesse.

Pärnu kunstnikel on mastaapsete näituste tegemine praegu peaaegu välistatud.

Seda on meile ettegi heidetud või meilt küsitud: „Tuleks teeks näitust, aga teil on liiga väikesed ruumid, me ei mahu siia ära“.