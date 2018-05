20 aastat tagasi

On teada 25 kogudust teeninud preestri nimed, praegune pastor Reet Mägedi on Varblas teeninud ligemale 20 aastat. Esimene kivikirik valmis Varblas 1861. aastal. Et Paatsalu ja Paadrema inimesed hakkasid Hanila asemel Varblas kirikus käima, jäi kirik kitsaks ja 1898 ehitati see kolm sülda pikemaks, müürid viis jalga kõrgemaks ja 110 jala kõrgune uus torn.