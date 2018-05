Linnajuhid kohtuvad Raeküla rahvaga

Vanakooli keskus ja Raeküla selts on selliseid kohtumisi korraldanud aastaid, et Raeküla rahval oleks linnas toimuvast parem ülevaade ja inimesed saaksid linnajuhtidele küsimusi esitada. „Sündmus on avatud ja sellest võivad tegelikult osa võtma tulla kõigi Pärnu linnaosade ja osavaldade esindajad,“ ütles keskuse juhataja Piia Karro-Selg.