Päike paistab Särghaual kilovatt-tunde

Õppekeskuse juhataja Maris Rattas rääkis, et 44 monokristallpaneeliga jaama võimsus on kümme kilovatti tunnis ja suvel müüb keskus osa looduslikust energiast elektrivõrkudele. Sügistalvel tuleb hoolitseda selle eest, et paneelid oleksid lumest puhtad ja püüaksid kinni iga valguskübeme. Paneelidest saadava elektrienergia muudab võrgule sobivaks spetsiaalne vaheldi.