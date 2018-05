TÜ Pärnu kolledži direktori ametikohale oli kolm kandidaati: regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagmaa, Innovation Procurementi juhtimiskonsultant Maritana Sedõševa ja kolledži praegune direktor Henn Vallimäe. Direktoriks pürginuid hinnanud komisjon tegi senatile ettepaneku teha valik Raagmaa ja Vallimäe vahel.

Komisjoni juhtinud sotsiaalteaduste valdkonna dekaani professor Raul Eametsa väitel olid kandidaadid võrdselt tugevad. „See, et senat hääletas Raagmaa poolt, ei ole väga üllatav, sest komisjon hindas kahe kandidaadi võimalusi suhteliselt võrdseks. Tõsi, natuke oli komisjoni sümpaatia Raagmaa poole kaldu, aga see vahe oli väga väike,“ selgitas Eamets. „Garri Raagmaa kasuks räägib kogemus samal ametikohal, visionääri ja kohaliku elu edendaja maine. Henn Vallimäe kiituseks tuleb öelda, et ta on suutnud kolledži finantsseisu kontrolli all hoida, arendada uusi õppekavu ja kolledžit kindlal käel juhtida. Ta on olnud hingega ameti juures ja esindanud kolledži huve valdkonna esindusorganites konstruktiivselt. Suur tänu talle sotsiaalteaduste valdkonna poolt!“

​"Finantsolukord on kehvakene, tuleb sellega tegeleda ja kõik variandid, mis seda parandavad on head. Samuti oleks abi mõlemale poolele koostöö arendamine kohalike omavalitsustega," rääkis vastne direktor Garri Raagmaa. Samuti näeb ta tulevikus rohkem koostööd arendusvallas ettevõtluse ja kolledži vahel, et tõsta toodete ja teenuste lisaväärtust. "Kuna Eesti ettevõtted peavad ajapikku tegema oma toodet ja teenust kallimaks ja keerulisemaks, siis on neil nii mõndagi ülikoolidelt selles vallas küsida. Kui me võrdleme Eesti firmasid Lääne või Põhjamaade ettevõtetega, siis nende arendustöö koostöös kõrgoolidega on proportsioodes erinev ja meil arenguruumi on. Usun, et ettevõtjad tulevad sellega üsna pea kaasa," ütles Raagmaa.

Akadeemilise taseme tõstmiseks tuleks Raagmaa hinnangul kaasata õppe- ja teadustöösse rahvusvahelisi külalisõppejõude ja tihendada koostööd TÜ sotsiaalteaduste valdkonnaga. „Kolledž ei tohi olla koht, kust diplomi kergesti kätte saab,“ kinnitas ta.