Tööinspektsioon tuvastas nelja kontrolliga 11 rikkumist  

Kogu Eestis avastasid inspektorid 79 ehitusobjektil 227 rikkumist. Kokku algatati seitse väärteomenetlust. Kontrollitud ehitusplatsidest 55-l toimus töö tellingutel, neist 30-l ei olnud kontrollitud tellingute korrasolekut. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnutsi on aga ehitussektori tööõnnetuste peapõhjus kõrgusest kukkumine, mistõttu tellingute korrasolek ja kontroll on eriti oluline.

„Tellingute montaaž peab käima kasutusjuhendi kohaselt ja monteeritud tellingute vastuvõtt tuleb dokumenteerida. Näiteks avastati Lääne-Virumaal ehitusplatsi kontrollimisel, et tellingutelt oli kaks ankurduspolti eemaldatud ja jäetud tagasi panemata. Sellise vea tagajärjel võivad tellingud ümber kukkuda,“ selgitas Oja.

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, kus alatasa juhtub tööõnnetusi, milles töötaja saab üliraskelt vigastada või hukub. Eelmisel aastal registreeriti ehituses 392 tööõnnetust. Seetõttu on sektor tööinspektsiooni teravdatud tähelepanu all.