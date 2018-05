Heiki Soodla: Palga pärast pole minu alluvad Soome läinud

Lääne ringkonna päästjate tööd ja tegemisi on sügisest vedanud uus pealik. Heiki Soodla on hingelt läbi ja lõhki päästja, eraelust ta ajakirjanikuga parema meelega ei räägi. Kui uurida noorusaja kohta, vastab Soodla napisõnaliselt, et on sündinud Tartumaal ja lõpetanud Tabivere keskkooli, ja läheb sujuvalt üle mugavamatele teemadele.