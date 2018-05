Nädalavahetus pakub elamuste ihkajaile tantsu

Stsenaariumi autori Jasmini kirjelduse kohaselt on see läbiva süžeega maraton-kontsertetendus, mis ühtaegu näitab ansambli repertuaari ja pidutseb koos 100aastase Eesti Vabariigi, aga ka Läti ja Leeduga. Sestap on Kajakas kutsunud Pärnusse enda kõrval üles astuma Läti ja Leedu rahvatantsijadki.

“Meil on valmis tehtud ­videosketšid näitlejatega ja otsime ehedat Eesti asja. Lavastatud on see “Mägi TV” telesaatena, mille saatejuht on Laine Mägi,” avaldas tantsukooliski tegev Jasmin.