Pärnu naiskond kohtub homme Tartu Tammekaga

Pärnu treener Anastassia Morkovkina sõnas, et homme saab meeskond ülevaate, kas ollakse õigel teel. “Tartu on noor ja arenev võistkond ja olen kindel, et nende mängupilt paraneb päev- päevalt. Samad sõnad käivad meie kohta: töötame oma eesmärkide suunas,” rääkis ta.