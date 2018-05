Sauga tänavavalgustuse hange õnnestus

Plaani kohaselt demonteeritakse aleviku vanad valgustuspostid, lambid ja juhtmed ning asendatakse need uute kaablite ja valgustuspostidega. Kui praegu annavad valgust naatriumlambid, siis uued peaksid tulema leedtehnoloogial töötavad.

Märtsis selgus aga, et esimene hange kukkus läbi, kuna kõik pakkumised ületasid eeldatava maksumuse. Ehkki tingimustesse ei olnud maksumust kirjutatud: määratud oli vaid see, et hanke võidab parima hinna pakkuja.