Levadia kostitas Vaprust külma dušiga

Pärnu meeskonna tabeliseisu jaoks olulises mängus sai FC Kuressaare Viljandis 3:1 võidu Tuleviku üle ja tõustes üheksandalt kohalt seitsmendaks. Vaprusel on 16 mängu järel kirjas 7 punkti, 15 mängu pidanud Tallinna Kalevil on 11, Viljandi Tulevikul 12 ja FC kuressaarel 13 punkti. FCI Levadia kerkis tänase võiduga 37 punktiga liidriks. Mäng vähem peetud Nõmme Kalju kontol on 35 punkti ja FC Floral 33 punkti. Kaljul on võimalus õhtul taas liidriks tõusta, kui Hiiu mändide all võõrustatakse Paide linnameeskonda.