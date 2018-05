Ajaloohuvilised tähistasid 50 aasta möödumist Virtsu–Rapla rongiliini sulgemisest

Nüüdseks erineb kõnealuse tee olukord varasemast väga, kohati on see saanud kõvakatte ja paiguti säilinud vana kruusatäitega. Kuna tee kulgeb metsade vahel, kasutavad seda tihti metsaveomasinad, mistõttu ei pruugi see olla läbitav väiksematele sõidukitele. Sellegipoolest on vana raudtee pakkunud aastaid huvilistele avastamisrõõmu.