Pärnakad hakkasid joonistatud ülekäiguraja toetuseks allkirju koguma

Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistus on lubanud, et ööpimeduses tänavale ilma loata maalitud ülekäigurada värvitakse üle, vältimaks jalakäijate ohtu panemist.

“Ametnikud oskavad ainult karistamisest mõelda. Nad ei suuda aru saada, et vöötrada sinna on vajalik,” seisab petitsioonis.

“Inimene, kes selle sebra joonistas, soovis ilmselt head, aga kui seal juhtub keegi auto alla jääma, pole see kindlasti tore,” ütles linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse liiklusspetsialist Tammela.

Liiklusspetsialisti sõnutsi on ülekäiguraja joonistaja rikkunud liikluskorraldusvahendi omavolilise paigaldamisega nii liiklus- kui teeseadust.

Tammela lisas, et linna liikluskorraldajad võtavad arutlusse, kas isetekkelise ülekäiguraja asemele maha märkida ametlik teeületuskoht.

“Kindlasti me kaalume seda, aga asjad ei saa käia nii, et hakkame iga tänavale joonistatud ülekäiguraja asemele õiget vöötrada tegema,” lausus Tammela.

Vahetult isetekkelise ülekäiguraja juurde jääva maja omanik arvas, et sebra seadustamine pole eriti hea mõte. "Tänava ääres pargitakse autosid ja kui lapsed nende vahelt sõiduteele astuvad, on see ohtlik," põhjendas ta.