Kalamehe koogivõistluse võitsid õde-venda

Üks korraldajaid Andra Kalda rääkis, et päev läks väga kenasti ja rahvast oli palju kokku tulnud, hinnanguliselt isegi tuhatkond. Talle tuli üllatusena, et lisandunud oli hoovikohvikuid, mida eelmistel aastatel nii palju polnud. “Kõik olid palju vaeva näinud, küll laudade kaunistamise, küll toitude ja kookide välimusega. Oli näha, et inimesed olid hinge ja armastusega valmistunud,” jutustas Kalda.