Galerii: Saksa tehnoloogiakoolis näeb kujundajate õpitut

“Siin kolme korruse peal on läbilõige nendest töödest, mida nad üheksa kuu jooksul on teinud. On tüpograafilised, kunstilised, 3D-modelleerimise tööd,” loetles graafilise disaini eriala õpetaja Aidi Mesi.

“Haridus kujuneb praktika käigus ja seepärast on koolil väga oluline, et me leiaks praktikat pakkuvaid ettevõtteid noortele, kes on siin üheksa kuud õppinud ja valmis ettevõtetesse suunduma,” rääkis Mesi.