Juhtkiri: Ruumikitsikust oli oodata

Perspektiivis tuleb tõsiselt mõelda, kuidas Ülejõel kahe põhikooliga toime tulla. Arendajad tahaks ehitada veel rohkelt kortereid jõe kaldale, ehitusruumi ja -soovi jagub Räämal mujalegi. Ehk vajaks Rääma põhikool veel üht juurdeehitust? Ajalugu on näidanud, et 40–50 aasta tsüklis on selleks alati vajadus tekkinud. Isegi kui kooliminejate arv näitab ajutiselt kasvutrendi ja lahendused pole mõeldud ­pikaks ajaks, peab tegutsema nii, et pärast ei oleks piinlik.