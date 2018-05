“Ruumid on täis, lihtsalt nii ongi,” kostis direktor Elmo Joa.

Ülejõel ja Räämal, kus elab kõige rohkem linlasi, on vaid kaks põhikooli ja Pärnus esimesse klassi astuvate laste arv on viimaste aastatega jõuliselt kasvanud. Rääma kooli tuleb mahutada sel aastal 71 kooliuusikut. Nõnda on õppeasutus sunnitud juba neljandat õppeaastat järjest avama kolmanda klassikomplekti. Selleks ei jagu majas aga küllaldaselt ruumi.