Squash‘i-meistrivõistlused võitis 18aastane Walter Herold Veedla

Pärnu meistriks krooniti 18aastane Veedla, kes ülekaalukalt võitis kõik viis etappi. Talle on see esimene niisugune tiitel. Castori squash'i-klubi esindaja Veedla on üks nooremaid Pärnu meistreid. Niisama vanalt tuli tiitlivõitjaks Taavi Tammsaar 2004. aastal.