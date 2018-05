Vändra kooli direktori Marget Privitsa jutu järgi oli tükk tegemist, et loomake sööklast õue juhatada.

Koolijuhi sõnutsi proovisid nad suunata orava koridori, mille uksed olid lahti, et loomake saaks hoovi lipata. Pärast pooletunnist tagaajamist see õnnestuski. „Tegime inimketi, et orav koolimaja peale ei pääseks. Lõpuks saime ta õue poole suutata. Ta jooksis peaaegu päästjatele sülle,” märkis Privits.