Esimese kvartali keskmine brutopalk püstitas maakonnas rekordi

Võrreldes mulluse sama kvartaliga kasvas keskmine palk kõige enam muudes teenindavates valdkondades, kus keskmine brutotasu on üks madalamaid. Selle tegevusala aastakasvu üks põhjusi on miinimumpalga tõus 470 eurolt 500ni ning samuti statistikaameti palgastatistika metoodika muudatus, mille kohaselt 2018. aastast on vaatluse all alla 50 töötajaga mittetulundusühingud ja sihtasutusedki.