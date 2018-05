Jalgpalli noortekoondis võõrustab Rannastaadionil leedukaid

Koondise kapten Rauno Sappinen tahab näha meeskonna head mängu, et kodupubliku ees turniiri kolme punktiga alustada.

“Võitu, ikka võitu!” kinnitas Sappinen ainsat sihti. “Polegi pidanud kogu turniiriks eraldi eesmärki sõnastama, sest selge on see, et läheme karika nimel heitlusesse.”