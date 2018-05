Seadusrikkujad asuvad verevat lemmaltsa kitkuma

„Kui taimed välja tirida enne seemnete valmimist, on lootust kolooniast kolme aastaga vabaneda,” selgitas keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk. “Seda, kuidas taimi on kõige efektiivsem eemaldada, õpetame ka Pärnu seadusrikkujatele, kes juulis asuvad tööle Eesti suurimas vereva lemmaltsa koloonias Pärnu jõe ääres.“

kuna taime kitkumine on küllaltki lihtne ja ohutu tegevus, mille läbi saab panustada looduskaitsesse ja kodumaiste taimede hoidmisse, sobib see suurepäraselt üldkasuliku töö põhimõtetega. “See on hea võimalus teha koostööd riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse vahel, et saavutada kõigile kasulikke tulemusi,“ lausus ta.