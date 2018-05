Lelle–Pärnu vahel hakkavad sõitma aherainerongid

AS Edelaraudtee Infrastruktuuri juhataja Rain Kaarjase sõnade kohaselt toimetati mai keskel Pärnumaale OÜ Graniidikeskusesse proovipartii ja ettevõtmine kinnitas, et sedasorti mahukaid veoseid on mõistlik transportida sihtkohta raudteed pidi.

“Pärnumaale on plaan vedada sel suvel eri teede ehituseks ja Tootsi tuulepargi tarvis kokku kuni 100 000 tonni ehitusmaterjali. Kui need autokoormad tuleksid mööda maanteid, oleks see koormav nii liiklusele, teedele kui kliendile, kes maksaks sellise veo eest tõenäoliselt rohkem,” rääkis Kaarjas. “Samuti on keskkonnasäästlik mõte vedada ehituseks Eesti Energia põlevkivikaevandustest aherainena tekkivat paekivi ja jätta selle võrra avamata kohalikke killustikukaevandusi.”