Raavo Raadik: Jalgrattakultuur jätab kõvasti soovida

Venelastel on ütlus “Saada loll palvetama, taob endal lauba lõhki”. Lõhkine laup iseloomustabki vast kõige paremini linnas rattaliikluse arendamisel tekkinud olukorda. Keegi ei vaidle vastu sellele, et Pärnus peaks saama jalgrattal hõlpsalt sõita. Tees “Vähem autosid” on samuti omal kohal, kuid taas on juhtunud nii, et tahtsime kõige paremat, aga välja tuli nagu ­alati.