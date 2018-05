Pärnu krematooriumi direktor lätlaste šokeerivast surnuveost: täiesti ebaeetiline!

Postimees kirjutas eile, kuidas Valmiera matusebüroo Rituse veoki juht kas uinus või hakkas tal halb, mille tulemusel sõitis ta vastassuunavööndisse ja seejärel vastu metallpiiret.

Pärast avariid avastasid kohalikud elanikud, et auto koormaks olid laibad, mida veeti ilma külmutusseadmeteta autos. Ruhja elaniku sõnul oli autos üheksa laipa tavalistes kottides, kusjuures sel päeval oli sooja 28 kraadi. „Kuhu on jäänud austus lahkunute vastu! Eetika! Kas lähedased teavad ja aimavad, et neid (lahkunuid – toim) visati kui halge autosse?“rääkis ta.

Juht rääkis, et neid viiakse Eestisse, kus kremeerimine olevat odavam.

Lätis tegi avarii surnuid vedanud sõiduk. FOTO: Kuvatõmmis Bez Tabu saatest

Mägi on Ruhja kohalikega samal nõul, et selline surnute vedu on erakordselt šokeeriv. „Olen alati alluvatega öelnud, et iga surnukehaga tuleb toimetada nii, nagu tegu oleks sinu pereliikmega,“ selgitas ta.

Pärnu krematoorium avati alles mullu ning kõige kaugemalt tuuakse surnukehad kohale Saaremaalt. Mägi sõnutsi pole seega krematooriumil Läti lepingupartnereid. „Pole enda haaret nii kaugele jõudnud laiendada,“ kostis ta.

„Ju neil seal omal on krematooriumeid vähe ja kilometraaži poolest võib tõesti olla mõttekam neid eestisse tuua,“ selgitas direktor. „Aga kui nii näotult tehakse seda... See on täiesti uskumatu!“

Mägi tõdes sedagi, et kindlasti võiks igal krematooriumilgi häirekellad tööle hakata, kui surnukehad sedasi kohale tuuakse.