Keskmine brutopalk püstitas maakonnas rekordi

AS Pärnu REVi juhataja Andres Kesküla sõnas, et nende ettevõttes vaadatakse iga aasta alguses palganumbritele otsa ja tehakse vastavalt firma käekäigule otsuseid. Sellist asja, et igal aastal oleks määratud palgatõus nagu mõnes riigisektoris tema väitel seal ei ole. Ometi märkis Kesküla, et keskmine palk tema juhitavas ettevõttes on üldise statistikaga võrdne või natuke kõrgemgi, ja firmas kauem töötanud teavad, et töötulemusi hinnatakse.