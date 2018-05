Jänesselja lasteaia kaks mudilast jäi sarlakitesse

Jänesselja lasteaia direktori Aina Alunurme sõnutsi saadeti reedel üks haigustunnustega laps koju ja üleeile hommikul andsid vanemad teada, et laps on sarlakite kahtluse tõttu haiglas. Samal õhtul sai diagnoos kinni­tuse.

Direktor lisas, et kahetsusega tuleb nentida, et see polnud selles rühmas sugugi esmane haigusjuhtum. “Selles rühmas diagnoositi ühel lapsel sarlakid juba eelmise nädala neljapäeval, aga lapsevanem meid sellest ei teavitanud,” lausus Alunurm.