Galerii: Pärnu linna õpilasauhindade jagamine kontserdimajas

Aktiivse tegevusega kaasneva koormuse kohta ütles Viik, et ehkki vahepeal läheb üsna kiireks, tuleb ta ikka toime. “Kuidagi ikka õnnestub, vanemad toetavad,” lisas Viik. Ja mõistavad sedagi, kui vahepeal on pingelisest õppetööst ja aineolümpiaadidest puhata tarvis.

Ühtlasi on Viik Ilon Wiklandi noore kunstniku preemia nominent. Samuti laulab ta kooli kooris ning tema kujundatud on Sütevaka koolisärgid ja eksliibrised. “Kunstioskuste ja huvitavate ideedega on ta alati olnud suureks abiks kooliüritustel. Tal on initsiatiivi, järjepidevust ja julgust algatada ja algatatut elus hoida,” iseloomustas Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets linnale esitatud aasta õpilase taotluses. “Liisamari on sõbralikkuse, tegutsemisrõõmu ja sihikindlusega eeskujuks nii eakaaslastele kui ka täiskasvanutele.”