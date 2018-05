Endla Jazzklubis mängib bluusi Sawmill Roots Orchestra

Sawmill Roots Orchestra tänavuse debüütalbumi kohta kirjutab Hollandi muusikablogi Music That Needs Attention, et tegu on eriti hästi õnnestunud kombinatsiooniga Mississippi deltabluusist ja New Orleansi džässist, Saksa ajakiri Global Music Magazine aga väidab koguni, et Tartu ansambli muusika on päris uut, senikuulmatut tüüpi bluus: “ebatavaline, lahe, radikaalselt svingiv”.