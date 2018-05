Omavalitsused ei kipu kasumlikke ettevõtteid erastama

Ometi ei kavatseta ettevõtteid erastada, kuni nad toovad KOVidele majanduslikku kasu. Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi on KOVide ettevõttetel ajalooline taust, kui Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel said omavalitsused kaasavarana ettevõtteid, mis nõukogude ajal olid natsionaliseeritud.

“On omavalitsusi, mis müüsid kaasavaraks saadud ettevõtted kiiresti maha, ja on omavalitsusi, mis on ettevõtteid arendanud ja soovinud saada nende eest kõrgemat hinda. Kui ettevõte toob kasu ehk jagab dividende või äriühingu väärtus kasvab, on omavalitsused neid pigem endale hoidnud,” selgitas meer.

Pärnu linn jääb ettevõtete omanikuks, kuni see on majanduslikult või sotsiaalselt mõistlik. “Äriühingute võõrandamine on alati võimalik, kuid selge, et need ajad on möödas, mil omavalitsused uusi ettevõtteid omandasid,” rääkis linnapea.

Leidub firmasid, mis täidavad sotsiaalset ülesannet, mida erasektor ei soovi teha. “Hea näide on OÜ Kümblus, kus omavalitsus sisuliselt maksab teenusele peale. Selle ettevõtte erastamine tähendaks seda, et eraettevõtja suleks asutuse uksed kohe,” ütles Kosenkranius.

Põhjused, miks firmad KOVidele kuuluvad, on Pärnu linnavolikogu esimehe Andres Metsoja sõnutsi ka strateegilised otsused teatud majandussektoritesse investeerida. “Pärnu enda sees on Estoniaga tehtud strateegiline otsus investeerida, on investeeritud ja ärimudel toimib. Kui mingi hetk otsustatakse, et turism on selline ettevõtlusvorm või valdkond, millega omavalitsus kindlasti ei peaks tegelema, siis see muutub. Praegu ei ole kindlat seisukohta, et sellest valdkonnast peaks väljuma, aga koalitsioon hakkab üle vaatama, millises ettevõtlusvormis omavalitsusel on mõistlik osaleda,” rääkis Metsoja.

Kümbluse kohta võiks Metsoja sõnutsi öelda, et see on pigem mittetulundusühing kui äriühing. “Aga sellest kahjumist hoolimata leitakse, et oma linna saun või spaa on ikkagi vajalik hoolimata meie suurest eraspaade arvust,” ütles ta.

Metsoja, kes ühtlasi on Pärnumaa omavalitsuste liidu esimees, märkis, et tuleb üle vaadata haldusreformijärgne omavalitsuste ettevõtete struktuur ja ühildada varem igas vallas eraldi tegutsenud asutusi. “Haldusreformi käigus kindlasti see pilt muutub. Omavalitsusi on küll vähem, kuid struktuur on endine: igal vallal on näiteks vee-ettevõte, mis on toiminud valla piires,” rääkis Metsoja.

Pärnumaa ülejäänud valdadele kuulub 16 ettevõtet, millest Toris ühendatakse neli üheks, likvideeritakse üks ettevõte ja kujundatakse ühe asutuse tegevus ümber. Samuti ühendatakse Häädemeeste kaks firmat üheks.