Noor farmijuht naudib ­vastutust ja juhtimist

Lahkamine käib samuti farmijuhi kohustuste sekka. Olgugi alles 21aastane, juhib Slugen mitmesaja lehmaga Halinga OÜ lauta. Kolleegid-alluvad on temast kõik aastaid vanemad.

Sealne veterinaararst juhendas mind nii põnevalt, et kõik asjad said kiirelt selgeks. Läks isegi nii hästi, et mulle kui tüüpilisele koduloomafännile hakkasid hoopis lehmad meeldima.