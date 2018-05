Bussijaam on hädas väärparkijatega: tagurdavad bussid mõlgivad autosid

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andres Kärpuki sõnade kohaselt on viimasel ajal juhtunud kaks sellist õnnetust ja mõlemal korral on süüdlaseks jäänud bussijuht.

„Bussijuhtidel on juba frustratsioon tekkinud ja nad on natuke hirmul,” ütles Kärpuk. „Loomulikult peavad bussijuhid jälgima, et nende manööver ohutu oleks, kuid kui mõni auto on ootamatult su taha seisma jäänud, ei pruugi bussijuht, kes peab tagurdama ja samal ajal kaht peeglit jälgima, seda siiski märgata.”

Olukorra parandamiseks on bussijaamas joonistatud asfaldile lubatud sõidusuunda tähistavad nooled, paigaldatud peatumiskeelumärk ja parandatud sissesõitu keelavate märkide nähtavust.

„Transpordi ametiühing on saatnud politseile kirja, millega taotletakse bussijaama platsil liikluskontrolli tõhustamist,” lisas PÜTKi juht.

Kärpuki jutu järgi on mõne kuu avatud olnud bussijaamas sõitjate tagasiside abil plaanis parandada üht-teist. Nii kavatsetakse muuta mugavamaks ja lihtsamaks WCde mündiautomaatide kasutamine, mille kohta veebruaris, kui bussijaam avati, reisijatelt kriitikat tuli.

„Probleeme on järjest vähem, sest inimesed on õppinud neid automaate kasutama. Vajadusel saab alati abi küsida kassapidaja käest,” lausus Kärpuk, kelle sõnutsi käib praegu töö, et luua koostöös AS Ridangoga võimalus avada WC uks bussikaardi valideerimisega.

Koostöös linnavalitsusega otsib PÜTK moodust tagada katseliselt vähemalt suveperioodil WC lahtiolek ka pärast kella 21. „Küsimused, mida sellega seoses lahendame, on nii majandamise kui turvalisusega seotud,” lisas Kärpuk.

Nurinat on kostnud iseteenindusliku piletimüügi automaadi üle, mis aeg-ajalt streikima kipub. Kohalik Cargobus, mis masina eest vastutab, on lubanud kapriisse seadeldise asemel paigaldada bussijaama kaks ajakohasemat ja töökindlamat automaati.

Kärpuki andmeil on veel kurdetud kehvade pakihoiutingimuste üle nädalavahetuseti Cargobusi esinduses. Eriti nüüd, kui Cargobus on pühapäeviti suletud. „Olukorra parandamiseks paigaldatakse juunis Cargobusi alale pagasiautomaadid, millele juurdepääs on tagatud kõigil päevadel 6.30–21,” teatas Kärpuk.

Õhtuti jaama kogunevate noortekampade tõttu tekkinud probleemid, mille üle bussiootajad kurtnud on, on PÜTKi juhi kinnitusel märgatavalt leevenenud, kuid alles.

„Oleme tõhustanud turvafirma tööd, sellest on palju abi olnud. Samuti on varasemast sagedamini nii mundris kui erariides politseinikud meie jaamas kohal käinud,” märkis Kärpuk.

PÜTKi juhi teada on paar probleemset last leidnud koha erikoolis. „Peame arvestama, et sellised noored on reaalselt olemas ja nende ühest kohast tõrjumine tekitab probleemi mujal. Oluline on hoida olukord talutavana, kuid lahendus ei saa olla iga ettevõtte tegevuses, vaid ülelinnalistes meetmetes,” lisas ta.

PÜTK ootab sõitjailt edaspidigi tagasisidet, et bussijaama tööd veel paremini korraldada. „Võtame igasuguse tagasiside arvesse ja reageerime vastavalt võimalustele varem või hiljem, igatahes järjepidevalt töötades,” kinnitas Kärpuk.