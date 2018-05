Kunstisuve müsteeriumi "Alice Imedemaal" avab taideetendus

“Tundub, et loomeinimeste seas on eelduseks mitmiktaju olemasolu, ilma et me seda kuidagi nimetada püüaksimegi. Me lihtsalt oleme ja loome, siseneme meile nii tuttavlikku ruumi ja olekusse, mis on palju olulisem maailm, kui see, milles elame päriselt,” seletas Varik.