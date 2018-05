Juhtkiri: Vara veel suveprognoosiks

Mai kuumalaine läheb selleks korraks mööda ja sünoptikud hindavad lõppevat kuud ­üsnagi kontrastseks. Põllumehel on käed palves risti, et tuleks vahelduseks mõni asjalikum vihmahoog, ­ sest kuivus hakkab põllukultuuridele liiga tegema – sellest kirjutab ka tänane Pärnu Postimees. Eks linnaski ole näha, et kus on muru väga ära pügatud, seal on rohujuur vihma­janus hakanud kolletama.