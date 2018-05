Andres Herkel: Ettevõtjate ideid ei pea pimesi tervitama

Enamasti tuleb nõustuda olukorrahinnanguga. Elanikkond väheneb ja vananeb, peagi ei jaksa me nii kallist riiki üleval pidada. Samuti on riigi­masin muutunud väga täitevvõimukeskseks ja tasakaal on paigast ära.

Mis puudutab konkreetseid sihte ja probleemiasetusi, tuleks neid hinnata kahest vaatevinklist. Esiteks kas kõik probleemid on kandva tähendusega ja teiseks kas pakutud lahenduseni on võimalik jõuda? Võin vaid oletada, et neid küsimusi esitades ei pruugi ka allakirjutanud ise sugugi samal arvamusel olla, pigem ühendati jõud selleks, et tekiks mõttevahetus ja midagigi liikuma hakkaks.